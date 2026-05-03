Messina verso le urne tra scontro politico e giallo firme | il Pd accusa sullo sfondo ricorsi e tensione giudiziaria

A Messina si avvicinano le elezioni, con tensioni che si fanno sentire tra scontri politici e questioni legate alle firme per le candidature. Il Partito Democratico ha accusato alcuni avversari, mentre sono in corso ricorsi e procedimenti giudiziari che coinvolgono diversi attori. La campagna elettorale si svolge in un clima di nervosismo crescente, con polemiche che hanno caratterizzato le ultime settimane.

C’è chi la chiama campagna elettorale, chi la vive come una maratona. A Messina, più prosaicamente, somiglia sempre di più a una guerra di nervi con spruzzi di veleno. A tre settimane dal voto del 25 maggio, il clima è quello delle grandi occasioni — o delle grandi confusioni, a seconda dei punti.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina, guerra tra liste: il caso firme accende lo scontro politico? Cosa sapere Sud chiama Nord e centrodestra si scontrano a Messina sulla validità delle firme elettorali. Alajbegovic verso la Roma: il Napoli resta sullo sfondoIl Napoli segue Alajbegovic, ma la corsa al talento bosniaco oggi sembra portare soprattutto verso la Roma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Messina verso le urne tra scontro politico e giallo firme: il Pd accusa, sullo sfondo ricorsi e tensione giudiziaria; Messina verso le urne, ultime ore per candidature e liste: filtrano i primi nomi delle squadre; Scurria svela la squadra: ecco gli assessori designati per la corsa a Palazzo Zanca; Quattro candidati e 21 liste: Reggio Calabria verso le urne (le liste). Messina verso le urne, ultime ore per candidature e liste: filtrano i primi nomi delle squadreAl fianco di Scurria l’ex assessora Carlotta Previti e la docente Fulvia Toscano. Mirella Vinci tra le ipotesi della giunta di Basile, con la Russo la prof. Domizia Arrigo, dirigente scolastica dell’i ... messina.gazzettadelsud.it A Messina è iniziato il rush finale verso il voto. Ma resta l’ombra di strascichi futuriDopo Scurria (che attacca ancora), anche il Partito democratico, che ha convocato d’urgenza una direzione provinciale, fa capire che agirà «in tutte le sedi» sul caso delle liste di Sud chiama Nord ... messina.gazzettadelsud.it A Messina è iniziato il rush finale verso il voto. Ma resta l’ombra di strascichi futuri https://gazzettadelsud.it/p=2204171 - facebook.com facebook Armatori siciliani, verso blocco dello Stretto di Messina il 1 maggio. Protesta delle marinerie isolana e calabrese contro il caro carburanti #ANSA x.com