Il Pd cerca chi faccia l'assessore per un anno a Napoli senza scatenare una guerra tra correnti
Il Partito Democratico a Napoli sta cercando un assessore temporaneo per un anno, evitando tensioni tra le varie correnti interne. Attualmente, tre sezioni del partito hanno avanzato proposte diverse di candidati, mentre risulta complicato individuare anche un candidato civico. Il sindaco, che ha chiesto una proposta da giorni, resta in attesa di una decisione ufficiale. La scelta dell’assessore si inserisce in un periodo di attesa e di negoziati interni al partito.
Tre aree diverse del partito propongono candidati diversi. Difficile trovare anche un "nome civico". Il sindaco Manfredi attende da giorni una proposta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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