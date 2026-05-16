Pavoni anche a Roma | la foto sul gruppo di quartiere accende il dibattito Ma non si tratta di una novità

Un gruppo di quartiere a Roma ha condiviso una foto di pavoni, suscitando un acceso dibattito tra i membri. La presenza di questi uccelli ha riacceso l’attenzione su un fenomeno già noto in altre zone del paese. In un piccolo comune della Romagna, i pavoni sono stati considerati un problema tale da attirare l’interesse dei media nazionali e di programmi di approfondimento. La sostituzione dei cinghiali con i pavoni nell’immaginario collettivo è un elemento ricorrente in alcune aree italiane.

Nell'immaginario nazional popolare hanno sostituito i cinghiali. Merito della situazione in un paesino della Romagna dove i pavoni sono diventati una vera e propria emergenza nazionale, tale da attirare le tv e le trasmissioni di approfondimento. Un "basta" urlato a in diretta su RaiUno, ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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