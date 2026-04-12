Locatelli fa leva sul gruppo e sottolinea la mentalità Juve | il messaggio post Atalanta accende i tifosi! – FOTO

Da juventusnews24.com 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il giocatore ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha sottolineato l'importanza dello spirito di squadra e della mentalità vincente. Nel post, ha evidenziato il contributo collettivo e la determinazione del gruppo, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti di approvazione, rafforzando l’unità della squadra e l’energia del momento.

di Luca Fioretti Locatelli fa leva sul gruppo: mentalità e vittoria, il mediano esulta sui social evidenziando lo spirito della squadra e la determinazione. La splendida e pesantissima vittoria di misura ottenuta in trasferta contro l’ Atalanta ha lasciato un  segno profondo in tutto l’ambiente  Juve. Dopo aver battagliato con ardore per gli interi  90  minuti sul  campo  bergamasco, i ragazzi hanno voluto condividere la loro  immensa felicità  con i fan. Tra i veri protagonisti dell’impresa c’è sicuramente  Manuel Locatelli, che ha affidato ai social un pensiero  estremamente chiaro: il giocatore ha espresso la sua  grandissima soddisfazione  per l’esito di un incrocio  davvero vitale  per la classifica, sottolineando quanto i  3 punti ottenuti pesino per i traguardi dell’intero collettivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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