Locatelli fa leva sul gruppo e sottolinea la mentalità Juve | il messaggio post Atalanta accende i tifosi! – FOTO

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il giocatore ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha sottolineato l'importanza dello spirito di squadra e della mentalità vincente. Nel post, ha evidenziato il contributo collettivo e la determinazione del gruppo, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti di approvazione, rafforzando l’unità della squadra e l’energia del momento.

di Luca Fioretti Locatelli fa leva sul gruppo: mentalità e vittoria, il mediano esulta sui social evidenziando lo spirito della squadra e la determinazione. La splendida e pesantissima vittoria di misura ottenuta in trasferta contro l’ Atalanta ha lasciato un segno profondo in tutto l’ambiente Juve. Dopo aver battagliato con ardore per gli interi 90 minuti sul campo bergamasco, i ragazzi hanno voluto condividere la loro immensa felicità con i fan. Tra i veri protagonisti dell’impresa c’è sicuramente Manuel Locatelli, che ha affidato ai social un pensiero estremamente chiaro: il giocatore ha espresso la sua grandissima soddisfazione per l’esito di un incrocio davvero vitale per la classifica, sottolineando quanto i 3 punti ottenuti pesino per i traguardi dell’intero collettivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli fa leva sul gruppo e sottolinea la mentalità Juve: il messaggio post Atalanta accende i tifosi! – FOTO Di Gregorio fa leva sul DNA della Juventus: il messaggio pubblicato dopo il 2-2 con la Lazio accende i tifosi – FOTOdi Redazione JuventusNews24Di Gregorio carica l’ambiente Juve su Instagram: esaltazione dello spirito di squadra e della mentalità bianconera dopo il... Leggi anche: Vlahovic esulta dopo la vittoria della Juve a Udine: il messaggio del serbo accende i tifosi – FOTO