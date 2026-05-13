Scontro tra due auto sulla statale della Val Formazza | due feriti a Premia
Nella mattinata di mercoledì 13 maggio, si è verificato un incidente sulla strada statale della Val Formazza, in località Cadarese, a Premia. Due veicoli sono entrati in collisione, provocando il ferimento di due persone. Le cause dell’incidente non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere i feriti e gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
Incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 13 maggio, a Premia.É successo sulla strada statale della Val Formazza, in località Cadarese, dove per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate. Nello schianto sono rimaste ferite, non gravemente, due persone.Sul posto sono.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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