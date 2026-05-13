Scontro tra due auto sulla statale della Val Formazza | due feriti a Premia

Nella mattinata di mercoledì 13 maggio, si è verificato un incidente sulla strada statale della Val Formazza, in località Cadarese, a Premia. Due veicoli sono entrati in collisione, provocando il ferimento di due persone. Le cause dell’incidente non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere i feriti e gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

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