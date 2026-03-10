40enne tenta di derubare una donna su un bus a Roma senza sapere che è una poliziotta | l' epilogo della vicenda

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di derubare una donna su un bus della linea 64. La vittima si è rivelata essere una agente della Polizia di Stato fuori servizio, che si trovava a bordo del mezzo al momento dell’episodio. La polizia ha fermato l’uomo sul momento dopo aver notato il suo comportamento sospetto.

Fermato un quarantenne di origine romena con l’accusa di furto aggravato su un autobus della linea 64 a Roma. L’uomo, già noto per episodi simili, è stato bloccato dopo aver tentato di sottrarre denaro a una giovane agente della Polizia di Stato fuori servizio. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato su uno dei mezzi pubblici più frequentati della Capitale, la linea 64, spesso utilizzata da turisti e pellegrini. Il tentativo di furto e la reazione della vittima Il quarantenne di origine romena aveva scelto con attenzione sia il momento che il luogo per mettere a segno il suo furto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

