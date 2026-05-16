Paura nella notte a Crispano esplode bomba davanti sede comitato festa dei Gigli

Nella notte a Crispano si è verificata un'esplosione davanti alla sede dismessa del comitato per la Festa dei Gigli “Tigrotti”. L'episodio è avvenuto in via Provinciale 26, dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni strutturali, ma l'evento ha generato timore tra i residenti. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

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Paura nella notte a Crispano, dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti alla sede legale dismessa del comitato per la Festa dei Gigli “Tigrotti”, in via Provinciale 26. L’episodio è stato scoperto soltanto nella tarda mattinata di oggi, quando i carabinieri sono venuti a conoscenza dell’accaduto. Secondo quanto emerso, l’ordigno artigianale sarebbe stato fatto detonare durante la notte davanti all’ingresso della struttura, attualmente non più utilizzata come sede operativa del comitato. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Caivano, impegnati a verificare eventuali responsabilità e il possibile movente del gesto 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Paura nella notte a Crispano, esplode bomba davanti sede comitato festa dei Gigli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, esplosione nella notte a Fuorigrotta: distrutto un negozio Sullo stesso argomento “C’è una bomba”. Paura nella sede del partito italiano: artificieri sul postoNel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, la città di Milano è stata scossa da un momento di profonda tensione a causa di una... Festa dei lavoratori tra piazza e violenza: rider aggredito nella notte davanti alla ReggiaIl Primo Maggio a Caserta si è diviso tra partecipazione e tensione, con una giornata iniziata all’insegna della mobilitazione sindacale e conclusa... Paura nella notte a #Frattaminore. Alcuni banditi hanno fatto esplodere il bancomat della BPER in Piazza Atella, portando via denaro ancora da quantificare. Dopo il colpo sono fuggiti in auto. Indagano i carabinieri della compagnia di Caivano. Non si registra x.com Ho paura di giocare a Days Gone durante la notte (figurativamente). reddit Ladro in casa nella notte: donna si sveglia e se lo ritrova davanti al lettoPaura in via Brunico, dove continuano a ripetersi piccoli furti e intrusioni anche nei box condominiali. Momenti di terrore nei giorni scorsi in via Brunico, dove una residente si è ritrovata faccia a ... laprovinciadivarese.it Paura nella notte, si schianta e si ribaltaNotte di paura, a Taglio di Po, per un impressionante incidente stradale verificatosi, verso le 23, in via Romea, all'incrocio con via Da Vinci, all'altezza dello Zanzibar. Qui, infatti, secondo le ... polesine24.it