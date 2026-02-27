C’è una bomba Paura nella sede del partito italiano | artificieri sul posto

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, a Milano è stata segnalata la presenza di un ordigno esplosivo nella sede di un partito politico. Sul posto sono intervenuti artificieri e forze dell’ordine per effettuare le verifiche necessarie. La zona è stata evacuata e le operazioni di sicurezza sono in corso. La notizia ha subito suscitato grande allarme tra i presenti e nella città.

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, la città di Milano è stata scossa da un momento di profonda tensione a causa di una segnalazione estremamente preoccupante che ha riguardato direttamente un importante centro nevralgico della politica nazionale. La sede storica situata in via Bellerio è diventata improvvisamente il cuore di un imponente dispiegamento di forze dell'ordine in seguito a quello che inizialmente era stato classificato come un concreto allarme per la presenza di un ordigno esplosivo all'interno della struttura. La notizia si è diffusa con estrema rapidità, generando una comprensibile ondata di panico non solo...