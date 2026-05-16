Paura in via Scarlatti ramo crolla su una donna e la ferisce

Nel corso della tarda mattinata, un ramo di un albero è caduto in via Scarlatti, provocando una ferita alla testa di una donna che si trovava nelle vicinanze dello store della Lego. La donna è stata raggiunta dal ramo mentre passeggiava lungo la strada e ha riportato un trauma alla testa. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato la donna in ambulanza. La zona è stata temporaneamente isolata in attesa di verifiche sulla stabilità dell’albero.

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