Paura in via Scarlatti ramo crolla su una donna e la ferisce
Nel corso della tarda mattinata, un ramo di un albero è caduto in via Scarlatti, provocando una ferita alla testa di una donna che si trovava nelle vicinanze dello store della Lego. La donna è stata raggiunta dal ramo mentre passeggiava lungo la strada e ha riportato un trauma alla testa. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza che hanno prestato le prime cure e hanno trasportato la donna in ambulanza. La zona è stata temporaneamente isolata in attesa di verifiche sulla stabilità dell’albero.
Un ramo d'albero è caduto nella tarda mattinata in via Scarlatti ferendo alla testa una donna mentre passeggiava all'altezza dello store della Lego.Soccorsa dai passanti è stata poi curata dai medici del 118 accorsi sul posto. Sul posto è giunta la polizia locale per i rilievi. Area transennata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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