Paura in piazza Giovanni XXIII | crolla grosso ramo di pino

In piazza Giovanni XXIII, nella periferia di Foggia, un grande ramo di un pino si è improvvisamente spezzato e caduto sulla carreggiata, bloccando una corsia di marcia. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito e non si sono verificati danni alle cose. La caduta del ramo ha suscitato paura tra i passanti e gli automobilisti presenti nella zona.

Fortunatamente non si sono verificati danni a cose né feriti in Piazza Giovanni XXIII, alla periferia di Foggia, dove un grosso ramo di un pino si è improvvisamente spezzato, precipitando sulla carreggiata e occupando una intera corsia di marcia. Il crollo è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 19.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Crolla un grosso ramo di un pino. Paura vicino alla scuola PezzaniNel pomeriggio di ieri una grosso ramo di pino marittimo è caduto in strada in via Repubblica, poco distante dall’ingresso della scuola primaria... Grosso ramo di pino cade per il forte vento nei pressi della scuola Livio Tempesta: nessun feritoFortunatamente, al momento della caduta non transitavano né pedoni né veicoli nella zona interessata, e non si registrano danni a persone o cose. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rissa choc e paura in zona stazione a Bologna: volano bottiglie di vetro e sassi; Sesto San Giovanni, caos al quartiere Rondò: altra rissa e spari in piazza; Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano; Non abbiamo paura. Noi abbiamo un sogno. E i sogni si avverano. Gallarate, auto sul marciapiede e coltello sotto i portici: paura in piazzaUomo minaccia i passanti dopo una lite in un negozio di elettronica: fuga prima dell’arrivo dei carabinieri, avviate le indagini ... laprovinciadivarese.it Incendio nel parcheggio della stazione di Orte, in fiamme un autobusNotte di paura a Orte Scalo. Tutta copla di un autobus che ha preso fuoco nel piazzale della stazione ferroviaria che si trova in piazza Papa Giovanni XXIII. Il tutto è avvenuto ieri sera alle 21 ... ilmessaggero.it DOMENICA DI PAURA NELLA PIANA DEL SELE TAMPONAMENTO A BATTIPAGLIA: FERITA MAMMA E BAMBINA DI TRE ANNI, INCIDENTE ANCHE AD EBOLI LEGGI LA DINAMICA NELL'ARTICOLO facebook Paura nel #Torinese per un #incendio divampato in un edificio industriale in via Monginevro, a #Beinasco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei #Vigili del #Fuoco, impegnate a contenere le fiamme e a verificare l’eventuale presenza di persone c x.com