Paura in strada a Torino | giovane dà in escandescenze e ferisce una donna al collo con una coltellata i passanti lo bloccano

Nella serata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, un ragazzo marocchino di 21 anni ha dato in escandescenze all'incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Novara a Torino, minacciando i passanti con un coltello. A un certo punto ha perso completamente il controllo e ha aggredito una donna ferendola al collo. Il giovane è stato disarmato dai passanti, che hanno chiamato anche i soccorsi. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno trasportato la vittima in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di un mese. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato il giovane con l'accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Ferisce il figlio con una coltellata al culmine di una lite, denunciatoUna lite familiare è sfociata nel sangue a Sarno dove un giovane è stato ferito al petto dal padre con una ferita d’arma da taglio.

Paura sulla strada, a 93 anni si cappotta con l'auto e rimane incastrato nell'abitacolo: salvato dai vigili del fuocoSAN QUIRINO (PORDENONE). Grande spavento per un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 febbraio, nel territorio comunale di San Quirino in provincia di Pordenone, dove un uomo d ... ildolomiti.it

Paura sulla strada, perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si ribalta (FOTO): in azione i soccorsi e i vigili del fuocoANTERSELVA. Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si ribalta: momenti di paura nella serata di sabato 21 febbraio ad Anterselva di Sotto, in azione i soccorsi. L'allarme è scattato poco ... ildolomiti.it

+++ ULTIM’ORA +++ #Vomero - Paura a Napoli, nel quartiere Vomero. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato all’improvviso una donna a bordo del bus C32. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno fermato l’aggressore tra l - facebook.com facebook

Non aver paura di dire regime change. Primi risultati a sorpresa della guerra in Iran. A sei giorni dall’inizio della guerra i numeri dicono che vincere contro gli ayatollah è difficile, non impossibile. Di @claudiocerasa x.com