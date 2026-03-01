Un tifoso di 82 anni è morto d'infarto allo stadio durante la partita | tragedia in Spagna
Durante una partita in Spagna, un uomo di 82 anni è deceduto per un infarto mentre si trovava allo stadio. I soccorritori sono intervenuti immediatamente per tentare di rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo è risultato inutile. L’uomo era abbonato al Real Sporting da quarant’anni e si trovava tra il pubblico quando l’evento tragico si è verificato.
