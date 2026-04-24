Durante un match allo stadio di Modena, tre tifosi del Palermo sono stati colpiti da un divieto di accesso per un massimo di dieci anni. L’azione si è verificata al termine della partita, quando gli steward sono stati aggrediti da alcuni supporter ospiti. Il questore ha firmato i provvedimenti che vietano ai tifosi coinvolti di entrare negli impianti sportivi per un lungo periodo.

Tre tifosi del Palermo FC sono stati colpiti da misure di prevenzione che vietano loro l’accesso alle manifestazioni sportive, dopo essere stati denunciati per aggressione e altri reati al termine di una partita di calcio a Modena. I provvedimenti, di durata compresa tra 3 anni e 10 anni, sono stati adottati dal Questore per garantire la sicurezza negli stadi. Daspo per tre tifosi del Palermo L’aggressione al termine della partita L’attività investigativa delle DIGOS Le conseguenze per i tifosi Il ruolo della Polizia di Stato Daspo per tre tifosi del Palermo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Modena ha notificato nei giorni scorsi il provvedimento di DASPO a tre tifosi del Palermo FC.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caos allo stadio di Modena, tre tifosi del Palermo aggrediscono gli steward: il provvedimento del questore

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