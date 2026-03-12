Intitolata una strada allo storico presidente del comitato del Campasso

Una strada che collega il quartiere Campasso a Certosa è stata ufficialmente intitolata a Roberto Robusti, noto per aver ricoperto il ruolo di presidente del Comitato di quartiere Campasso. La decisione è stata presa per riconoscere il contributo di Robusti alla comunità locale. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti e cittadini del quartiere.

Roberto Robusti ha saputo fare da ‘collante’ tra le varie anime del quartiere, collaborando attivamente con cittadini, istituzioni e aziende per migliorare la vita quotidiana degli abitanti del quartiere La nuova strada di collegamento tra il Campasso e Certosa è stata ufficialmente intitolata a Roberto Robusti, storico presidente del Comitato di quartiere Campasso e figura di riferimento per tutta la comunità locale. La portavoce del Comitato, Matilde Gazzo, ha voluto ricordare soprattutto l’impegno di Robusti per la realizzazione di un collegamento diretto tra il Campasso e Certosa: un valore aggiunto dal punto di vista viabilistico ma anche economico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Una strada del centro intitolata all’agente Domenico GallucciIl tratto di strada tra corso Marrucino e piazza Umberto I sarà dedicato all’agente della polizia che ha perso la vita nell’adempimento del proprio...

Leggi anche: Nasce una fondazione intitolata a Domenico, un comitato per la raccolta fondi

Tutti gli aggiornamenti su Intitolata una strada allo storico...

Temi più discussi: Una strada del centro intitolata all’agente Domenico Gallucci; Intitolata a Bruno Bianciardi la pista di skateboard all’Acquacalda. Prosegue Siena Sport Experience aspettando la Strade Bianche; Milano avrà una strada intitolata a Giuseppe Pinelli: è via Micene a San Siro, a 50 anni dalla sua casa; Una via di Milano sarà intitolata a Giuseppe Pinelli. La cerimonia il 19 marzo.

Intitolata una strada allo storico presidente del comitato del CampassoRoberto Robusti ha saputo fare da ‘collante’ tra le varie anime del quartiere, collaborando attivamente con cittadini, istituzioni e aziende per migliorare la vita quotidiana degli abitanti del quarti ... genovatoday.it

Milano avrà una strada intitolata a Giuseppe Pinelli: è via Micene a San Siro, a 50 anni dalla sua casaL'intitolazione il 19 marzo. Giuseppe Pinelli, ferroviere e anarchico, morì nella notte fra il 15 e il 16 dicembre 1969 precipitando dalla finestra della questura. Napolitano lo definì «La 18ma vittim ... milano.corriere.it

Una strada tra Campasso e Certosa intitolata a Roberto Robusti, storico presidente del comitato di quartiere x.com

**BAGHERIA: La stazione di posta di via Serradifalco intitolata a Biagio Conte. Gli artisti invitati a trasformare il centro in un luogo di rigenerazione e bellezza** Ad aprile apre le porte nel cuore della città, in via Serradifalco il presidio di accoglienza, ovvero la s - facebook.com facebook