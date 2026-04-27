Ieri la via Giardini è stata teatro del ’5.000 del Lupo’, una gara valida per il calendario Fidal nazionale sui 5.000 metri. La competizione ha visto in campo atleti provenienti da diverse regioni, con Bertoni e Pasquinucci che hanno concluso rispettivamente al primo e al secondo posto. La corsa ha coinvolto numerosi partecipanti, attirando l’attenzione di pubblico e appassionati lungo il percorso.

Un’insolita ’location’ per la corsa modenese è la via Giardini, ieri protagonista del ’5.000 del Lupo’, gara Fidal nazionale sui 5.000 metri. Partecipazione in crescita, anche grazie alle premiazioni previste per tutte le categorie giovanili, maschili e femminili; 150 gli uomini, 42 le donne in corsa. Tracciato spigoloso, con uno stretto giro di boa ogni 500 metri, reso ancor più impegnativo dalla temperatura superiore alla media, non rinfrescata dall’ombra del Direzionale 70; è però possibile per il pubblico seguire e fare il tifo per tutta la corsa. Hanno fatto il colpaccio, gestendo la gara in modo molto simile, due atleti della Atl.Imperiali di Francavilla Fontana, società di cui è direttore Piero Incalza (Francavilla ha avuto campioni del calibro di Giacomo Leone, Ottavio Andriani e Cosimo Caliandro).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ’5000 del Lupo’ invade la via Giardini. Bertoni e Pasquinucci al secondo posto

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