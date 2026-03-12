Sanità di prossimità accordo tra Regione e Federfarma per ampliare i servizi in farmacia

La Regione Siciliana e Federfarma hanno firmato un accordo volto ad ampliare i servizi offerti nelle farmacie. L'intesa prevede l'incremento di prestazioni sanitarie, diagnostiche e informative direttamente nei punti di prossimità, con particolare attenzione alle aree interne e montane. La collaborazione mira a rafforzare il ruolo delle farmacie come punti di assistenza sul territorio.

L'obiettivo è offrire prestazioni sanitarie, diagnostiche e informative sul territorio, soprattutto nelle aree interne e montane Si rafforza il rapporto di collaborazione tra Regione Siciliana e Federfarma, con l'obiettivo di offrire prestazioni sanitarie, diagnostiche e informative sul territorio, attraverso i naturali presidi di prossimità che rappresentano le farmacie, soprattutto nelle aree interne e montane. Per fare il punto sugli accordi avviati negli ultimi mesi, si è svolto questa mattina un incontro a Palazzo d'Orleans tra il presidente della Regione, Renato Schifani, l'assessore alla Salute Daniela Faraoni e una delegazione di Federfarma Sicilia, guidata dal presidente Gioacchino Nicolosi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Sanità di prossimità, accordo tra Regione e Federfarma per rafforzare i servizi nelle farmacieIncontro a Palazzo d’Orleans tra Schifani, l’assessore Faraoni e i vertici di Federfarma Sicilia.

Manovra: stabilizzazione farmacia servizi, Sumai e Federfarma pronte a collaborare(Adnkronos) – "La norma del Ddl Bilancio che sancisce la stabile integrazione nel Ssn dei servizi erogati nelle farmacie rappresenta un volano per...

Contenuti utili per approfondire Sanità di prossimità accordo tra...

Temi più discussi: Nuovo Accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni, la firma in Regione; Pietramontecorvino avrà la sua Casa della Comunità - FoggiaToday; Sicilia, La Sanità Cambia Baricentro: Più Prossimità, Più Territorio, Più Presa In Carico; Sanità pubblica a rischio: Ignorate la delibera regionale sulla super-intramoenia.

Sanità di prossimità, accordo tra Regione e Federfarma per ampliare i servizi in farmaciaPer fare il punto sugli accordi avviati negli ultimi mesi, si è svolto questa mattina un incontro a Palazzo d'Orleans tra Schifani, Daniela Faraoni e una delegazione di Federfarma Sicilia ... ilsicilia.it

Sanità di prossimità, accordo tra Regione e Federfarma per rafforzare i servizi nelle farmacieIncontro a Palazzo d’Orleans tra Schifani, l’assessore Faraoni e i vertici di Federfarma Sicilia. Obiettivo ampliare prestazioni e diagnostiche sul territorio ... agrigentonotizie.it

SANITÀ Presidente dell'assise, il Direttore della UOC Oculistica, Alessandro Mularoni. Obiettivi: "responsabilità verso i giovani e sostenibilità dell'evento". Istituto Sicurezza Sociale - RSM | Segreteria di Stato Sanità - facebook.com facebook

La farmacia nella sanità di prossimità ift.tt/tdH0xuB #evento #takethedate x.com