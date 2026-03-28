Passaggio di proprietà auto | costo documenti e procedura?

Il trasferimento di proprietà di un'auto comporta un costo medio che varia tra i 300 e i 500 euro, comprendendo imposte, emolumenti dell'ACI e il pagamento del bollo. La procedura richiede la presentazione di alcuni documenti specifici e il rispetto di eventuali scadenze previste dalla normativa vigente. I dettagli relativi ai costi e ai passaggi da seguire sono indicati nelle norme che regolano le pratiche di trasferimento di veicoli.

Il passaggio di proprietà di un’auto costa in media 300-500 euro tra imposte, emolumenti ACI e bollo. È obbligatorio quando si acquista un’auto usata. Ecco tutti i costi aggiornati, i documenti necessari e come risparmiare. Quanto costa il passaggio di proprietà. Il costo totale dipende dalla potenza dell’auto (kW) e dalla provincia di residenza: Voce Importo Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) Da 151 € a oltre 400 € (varia per kW e provincia) Emolumenti ACI 27,00 € Diritti DT (Motorizzazione) 10,20 € Imposta di bollo 32,00 € (PRA) + 16,00 € (DT) Totale minimo stimato ~236 € + IPT provinciale Attenzione: l’IPT è la voce più pesante e varia molto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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