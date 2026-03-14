Giovedì in uno studio notarile di Fucecchio è stato firmato l'atto di donazione che ha trasferito la Rocca del Castello di Larciano dal patrimonio della Diocesi di San Miniato al Comune di Larciano. Con questa operazione, la proprietà dell'edificio passa ufficialmente al municipio, rendendola parte del patrimonio pubblico del paese. La donazione coinvolge direttamente la comunità locale e rappresenta un passaggio importante per la gestione futura del monumento.

Con un atto notarile firmato giovedì in uno studio notarile di Fucecchio, la Diocesi di San Miniato ha donato al Comune di Larciano e quindi a tutta la popolazione larcianese la Rocca del Castello di Larciano. È l’epilogo di una storia lunga: da anni l’amministrazione comunale guidata alla sindaca Lisa Amidei è impegnata a valorizzare e promuovere il Castello di Larciano e il suo borgo. Fino ala firma dello storico atto, il Comune di Larciano pagava un simbolico affitto di dodici euro annue. Il contratto, che durava da cinquanta anni, era scaduto nel 2024. Al momento del possibile rinnovo è stata affrontata tra le parti la possibilità della donazione e per raggiungere l’obiettivo era necessario avere le approvazioni della decisione da parte del ministero dei beni cultuali e della Sopraintendenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo storico passaggio di proprietà. La rocca del Castello di Larciano diventa patrimonio del paese

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