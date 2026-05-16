Partita la pulizia lungo il litorale via rifiuti e materiale spiaggiato | arenili pronti per l' estate

Negli ultimi giorni, sono iniziate le operazioni di pulizia lungo il tratto di spiaggia a nord di Brindisi. Gli operai delle aziende incaricate stanno rimuovendo rifiuti e materiali spiaggiati, preparando gli arenili per la stagione estiva. Questa attività si inserisce nelle operazioni straordinarie che precedono l'avvio del servizio di pulizia ordinario, con l'obiettivo di garantire un ambiente più pulito e pronto ad accogliere i visitatori. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane prima dell'inizio della stagione balneare.

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Ha preso il via nei giorni scorsi la pulizia del litorale a nord di Brindisi. Gli operai di Teknoservice, infatti, hanno avviato le operazioni straordinarie che precedono l'avvio del servizio ordinario, ripulendo non solo i tratti di arenile libero ma anche le zone di vegetazione. Proprio durante questi primi giorni sono emerse diverse situazioni critiche come quella dovuta, per una volta, non all'incuria di alcuni cittadini ma al mare. Molte spiagge, infatti, sono piene di legname portato dalle mareggiate. L'avvio delle attività «Hanno cominciato in questi giorni – conferma l'assessora all'Ambiente Livia Antonucci – e stanno portando avanti la pulizia straordinaria del litorale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Partita la pulizia lungo il litorale, via rifiuti e materiale spiaggiato: arenili pronti per l'estate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Sib Abruzzo accoglie con favore il prelievo manuale del materiale legnoso naturale spiaggiato a Montesilvano«Accogliamo con grande entusiasmo l’ordinanza sindacale numero 29 del 9 aprile 2026 del Comune di Montesilvano, relativa al prelievo manuale del... Ripristino degli arenili, finanziati 17 interventi lungo la costa toscanaFIRENZE – La Regione Toscana stanzia oltre due milioni di euro per interventi di manutenzione e ripristino degli arenili lungo il litorale.