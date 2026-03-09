ripristino degli arenili finanziati 17 interventi lungo la costa toscana

La Regione Toscana ha approvato un investimento di oltre due milioni di euro destinato a 17 interventi di manutenzione e ripristino degli arenili lungo la costa toscana. I lavori riguardano diverse aree costiere delle province toscane e sono finalizzati a migliorare le condizioni delle spiagge. La somma prevista copre i costi necessari per il ripristino di tratti di litorale danneggiati.

FIRENZE – La Regione Toscana stanzia oltre due milioni di euro per interventi di manutenzione e ripristino degli arenili lungo il litorale. La giunta regionale ha infatti approvato la delibera n. 192 con cui viene finanziato il primo stralcio del Documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera per il 2026. Le risorse regionali saranno destinate alla realizzazione di opere di manutenzione, rimodellamento stagionale delle spiagge e ripristino delle strutture esistenti, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità degli arenili e preparare il litorale alla prossima stagione balneare. “Si tratta di un’azione concreta... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

