Il Sib Abruzzo accoglie con favore il prelievo manuale del materiale legnoso naturale spiaggiato a Montesilvano

Il Sib Abruzzo ha espresso il suo apprezzamento per l’ordinanza sindacale numero 29 del 9 aprile 2026 del Comune di Montesilvano, che disciplina il prelievo manuale del materiale legnoso naturale spiaggiato. La decisione riguarda la gestione del materiale spiaggiato sulla spiaggia e mira a regolamentare le operazioni di raccolta. La comunicazione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale del sindacato.

«Accogliamo con grande entusiasmo l’ordinanza sindacale numero 29 del 9 aprile 2026 del Comune di Montesilvano, relativa al prelievo manuale del materiale legnoso naturale spiaggiato». È quanto dichiara Riccardo Padovano, presidente del Sib Abruzzo, il sindacato italiano balneari.«A seguito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Dal Comune di Montesilvano il via libera per la raccolta del legno spiaggiato per i cittadiniFirmata dal sindaco Ottavio De Martinis l'ordinanza che autorizza il prelievo manuale ai cittadini interessati al materiale egnoso depositato sulle... Montesilvano: via libera ai cittadini per il legno spiaggiatoIl sindaco di Montesilvano, De Martinis, ha ufficializzato l’autorizzazione per il prelievo manuale di materiale legnoso accumulato lungo la costa a... Il Sib Abruzzo accoglie con favore il prelievo manuale del materiale legnoso naturale spiaggiato a MontesilvanoA commentare l'ordinanza emessa dal Comune di Montesilvano è Riccardo Padovano, presidente regionale del sindacato italiano balneari ... ilpescara.it Maltempo in Abruzzo: Confcommercio e Sib chiedono interventi urgentiChiesti interventi immediati per ripristinare i litorali abruzzesi dopo il maltempo. Urgenza di lavori strutturali in vista dell'estate ... abruzzonews.eu