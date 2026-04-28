Parmigiano Reggiano | dalla tradizione all’eccellenza mondiale

Il Parmigiano Reggiano rappresenta un simbolo della tradizione italiana nel settore caseario, con una produzione che segue metodi tramandati da generazioni. Questo formaggio, apprezzato in tutto il mondo, si distingue per le sue caratteristiche uniche e la lunga stagionatura. L’Italia si conferma come il principale esportatore di formaggi duri a pasta bianca, con il Parmigiano Reggiano che occupa un ruolo di primo piano nel mercato internazionale.

L’Italia è leader assoluto nel mondo per quel che riguarda il mercato dei formaggi duri a pasta bianca. Un alimento che ci riesce davvero bene, in un comparto dove le nostre conoscenze e competenze hanno fatto scuola.Negli ultimi anni il settore si è evoluto molto rispetto al passato, con nuovi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Parma festeggia 10 anni come Città Creativa UNESCO della Gastronomia - MASSIMO SPIGAROLI

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