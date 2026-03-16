Mercati agroalimentari a Parma | Parmigiano Reggiano in aumento

Il mercato agroalimentare di Parma ha registrato un incremento dei prezzi del Parmigiano Reggiano durante la seduta del 13 marzo presso la sede della Camera di Commercio dell’Emilia. I mercati restano in gran parte stabili, ma alcuni comparti hanno mostrato variazioni di prezzo. Le Commissioni tecniche hanno aggiornato i listini all’ingrosso in base alle ultime rilevazioni.

Mercati generalmente stabili, con alcuni aumenti in specifici comparti. È quanto emerge dalla seduta del 13 marzo che si è tenuta nella sede di Camera di Commercio dell’Emilia a Parma, durante la quale le Commissioni tecniche hanno aggiornato i listini dei prezzi all’ingrosso sulla base delle rilevazioni tra gli operatori del settore. Nel comparto dei derivati del pomodoro la situazione resta stabile, con prezzi invariati e scambi nella norma. Anche per quanto riguarda i foraggi il quadro rimane sostanzialmente stazionario, con scambi regolari. Fanno eccezione la paglia di frumento pressata 2025, che registra un aumento di 5 euro attestandosi tra 110 e 120 euro a tonnellata, e la paglia di frumento biologica, anch’essa in crescita di 5 euro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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