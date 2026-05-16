Parma PRide | scatta il divieto di vendita dei contenitori in vetro e lattine

Da parmatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Parma PRide di oggi, sabato 16 maggio, è stato istituito un divieto temporaneo di vendita, somministrazione e introduzione di bevande e alimenti all’interno del perimetro dell’evento, che si svolge al Parco della Musica. La misura, adottata per motivi di ordine pubblico e sicurezza, riguarda anche i contenitori in vetro e lattine, che non potranno essere portati o utilizzati durante la manifestazione. La restrizione è valida per tutta la durata dell’evento e coinvolge tutte le aree all’interno del perimetro delimitato.

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In occasione del Parma PRide di oggi, sabato 16 maggio, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per tutta la durata della manifestazione, all’interno del perimetro dell’evento al Parco della Musica sarà in vigore il divieto di somministrazione, vendita e introduzione di bevande e alimenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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