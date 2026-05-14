Parma PRide | divieto di vendita dei contenitori in vetro e lattine

In vista del Parma PRide che si terrà sabato 16 maggio al Parco della Musica, le autorità hanno deciso di vietare la vendita, la somministrazione e l’introduzione di bevande e alimenti contenenti contenitori in vetro e lattine all’interno del perimetro dell’evento. La misura è stata adottata per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti durante tutta la durata della manifestazione. La restrizione sarà efficace per tutta la giornata e riguarda tutte le aree dell’evento.

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