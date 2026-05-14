Festa promozione per il Frosinone in Serie A | divieto ad alcolici forti vetro e lattine
Il 16 maggio 2026, il centro di Frosinone sarà teatro di una festa per celebrare la promozione della squadra in Serie A. L’evento si terrà nel piazzale della stazione ferroviaria e vedrà il divieto di alcolici forti, vetro e lattine. La città si prepara ad accogliere i tifosi e i residenti per questa occasione speciale, senza specificare ulteriori dettagli sui programmi o le modalità della celebrazione.
La città di Frosinone si prepara a celebrare il ritorno del Frosinone Calcio in Serie A con un grande evento in programma il 16 maggio 2026 presso il piazzale della stazione ferroviaria. Per garantire sicurezza e ordine pubblico durante i festeggiamenti, il sindaco ha firmato un’ordinanza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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