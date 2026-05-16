Parma Caritas | +4000 pasti nelle mense cresce il disagio sociale

A Parma, le mense della Caritas hanno distribuito oltre 4.000 pasti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, segnando un aumento della richiesta di aiuto alimentare. Accanto al cibo, sono stati riscontrati nuovi bisogni tra le persone che si rivolgono ai servizi, anche legati a supporto sociale e assistenza. Il numero di utenti che si rivolgono alle strutture caritatevoli continua a crescere, indicando un peggioramento delle condizioni di disagio sociale in città.

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? Punti chiave Come si sta trasformando il volto del disagio sociale a Parma?. Quali nuovi bisogni oltre al cibo stanno emergendo nelle mense?. Perché la crisi sta colpendo anche l'accesso alla sanità locale?. Chi deve intervenire per risolvere le cause profonde di questa povertà?.? In Breve Cecilia Scaffardi segnala aumento richieste per accoglienza, casa e sanità a Parma.. Disagio multidimensionale colpisce famiglie parmensi nei primi quattro mesi del 2026.. Necessità di politiche strutturali oltre la solidarietà spontanea nel territorio emiliano.. Quattromila pasti in più sono stati erogati dalle mense della Caritas a Parma nei primi quattro mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, Caritas: +4000 pasti nelle mense, cresce il disagio sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parma, cresce l’emergenza sociale: "Già 4mila pasti in più in pochi mesi"Crescono le fragilità sociali a Parma e i numeri registrati da Caritas Parma accendono un campanello d’allarme. Taranto, controlli NAS nelle mense ospedaliere: stop ai pasti per celiaciTarantini Time QuotidianoNel corso della campagna straordinaria di controlli condotta dai Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) tra il 19... Povertà: Caritas di Parma, 87.925 pasti erogati nel 2023 e 2.538 borse alimentari. Ancora primario il bisogno di ciboÈ stato presentato martedì 30 luglio il Bilancio sociale 2023 della Fondazione Caritas Sant’Ilario, braccio operativo della Caritas diocesana parmense. Resta ancora primario, a Parma, capitale della ... agensir.it Povertà a Parma, Solmi: già superato il numero di pasti Caritas del 2022: oltre 72milaIl vescovo di Parma, monsignor Enrico Solmi, ha voluto aggiornare - in vista della Giornata mondiale dei poveri - sul lavoro svolto dalla mensa della Caritas in via Turchi. I pasti totali garantiti ... parma.repubblica.it