Parma cresce l’emergenza sociale | Già 4mila pasti in più in pochi mesi
A Parma, le fragilità sociali sono in aumento, come mostrano i dati raccolti dalla Caritas locale. Negli ultimi mesi, sono stati distribuiti circa 4.000 pasti in più rispetto al passato, evidenziando un incremento delle persone in difficoltà. La situazione preoccupa le autorità e le organizzazioni che si occupano di assistenza, mentre il numero di persone che chiedono aiuto continua a crescere. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per affrontare questa emergenza sociale in crescita.
Crescono le fragilità sociali a Parma e i numeri registrati da Caritas Parma accendono un campanello d’allarme. A sottolinearlo è Cecilia Scaffardi, presidente dell’associazione, che commenta i dati raccolti nei primi mesi del 2026 in un'intervista rilasciat a Radio Bruno. “I dati di adesso sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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