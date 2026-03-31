Taranto controlli NAS nelle mense ospedaliere | stop ai pasti per celiaci

A Taranto, i NAS hanno avviato controlli nelle mense ospedaliere, concentrandosi sulla sicurezza alimentare. Durante le ispezioni, sono stati rilevati problemi riguardanti la preparazione e la distribuzione dei pasti destinati ai pazienti celiaci. Come risultato, sono stati sospesi alcuni pasti destinati a questa categoria, in attesa di ulteriori verifiche e interventi correttivi.

Tarantini Time Quotidiano Nel corso della campagna straordinaria di controlli condotta dai Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, anche Taranto rientra tra le città interessate da provvedimenti legati alla sicurezza alimentare nelle mense ospedaliere e nei servizi di ristorazione sanitaria. Nel capoluogo ionico è stata disposta l’interdizione della produzione di pasti per celiaci a causa dell’assenza di spazi e attrezzature dedicate, oltre che per carenze igienico-strutturali riscontrate durante le verifiche. Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di controlli finalizzati alla tutela della salute dei pazienti, in particolare delle categorie più vulnerabili che necessitano di diete speciali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, controlli NAS nelle mense ospedaliere: stop ai pasti per celiaci Articoli correlati Ieri in Campania: controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, 18 non a normaAvellino – Momenti di tensione e paura al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove si è verificato l’ennesimo episodio di violenza ai... Controlli Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità nel 42,7% dei casi(Adnkronos) – Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo scorsi, i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno condotto una campagna... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Controlli NAS, interdetta mensa ospedaliera di Taranto; Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità in 4 casi su 10; Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10; CHIARIMENTI/ Cozze tarantine sicure e super controllate. Nessun legame con l'allarme epatite. Sanità, controlli dei Nas in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casiOltre quattro strutture su dieci risultate non in linea con gli standard previsti ... msn.com Avevamo la più grande acciaieria d’Europa e ora all’Ilva di Taranto siamo alla resa dei conti. Quanto ha speso lo Stato per tenerla in vita dal 2012, quando gli impianti sono stati messi sotto sequestro In 14 anni fra finanziamenti, cassa integrazione, tutele dell - facebook.com facebook Dataroom Gabanelli: perché conviene nazionalizzare l'Ilva di Taranto dopo 4 miliardi di investimenti pubblici x.com