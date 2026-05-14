Il 26 marzo 2026, presso il Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, il commissario tecnico della nazionale brasiliana ha partecipato a un’amichevole internazionale contro la Francia. Durante l’evento, ha dichiarato che la vittoria non dipende esclusivamente dai legami tra i giocatori, ma che conosce tutti gli aspetti del gioco. La partita ha visto la presenza di numerosi tifosi e media, e l’allenatore ha salutato prima dell’inizio dell’incontro.

"> FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS – 26 MARZO: Il ct del Brasile Carlo Ancelotti saluta prima dell’amichevole internazionale tra Brasile e Francia presso il Gillette Stadium il 26 marzo 2026 a Foxborough, Massachusetts. (Foto di Maddie MeyerGetty Images) Carlo Ancelotti: Un Approccio Multidimensionale al Calcio. Carlo Ancelotti ha recentemente espresso la sua visione unica del ruolo di allenatore, sfidando l’idea che sia solo un “man-manager”. Durante un’intervista con The Guardian, Ancelotti ha affermato di conoscere “tutti gli aspetti del gioco molto bene”, commentando l’inclusione di Neymar e Thiago Silva nella nazionale brasiliana per il prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ancelotti: “Vincere non dipende solo dai legami, conosco tutti gli aspetti del gioco.”

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