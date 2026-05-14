Ancelotti | Vincere non dipende solo dai legami conosco tutti gli aspetti del gioco
Il 26 marzo 2026, presso il Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, il commissario tecnico della nazionale brasiliana ha partecipato a un’amichevole internazionale contro la Francia. Durante l’evento, ha dichiarato che la vittoria non dipende esclusivamente dai legami tra i giocatori, ma che conosce tutti gli aspetti del gioco. La partita ha visto la presenza di numerosi tifosi e media, e l’allenatore ha salutato prima dell’inizio dell’incontro.
"> FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS – 26 MARZO: Il ct del Brasile Carlo Ancelotti saluta prima dell’amichevole internazionale tra Brasile e Francia presso il Gillette Stadium il 26 marzo 2026 a Foxborough, Massachusetts. (Foto di Maddie MeyerGetty Images) Carlo Ancelotti: Un Approccio Multidimensionale al Calcio. Carlo Ancelotti ha recentemente espresso la sua visione unica del ruolo di allenatore, sfidando l’idea che sia solo un “man-manager”. Durante un’intervista con The Guardian, Ancelotti ha affermato di conoscere “tutti gli aspetti del gioco molto bene”, commentando l’inclusione di Neymar e Thiago Silva nella nazionale brasiliana per il prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Ancelotti non ha dubbi: «Per vincere il Mondiale dobbiamo essere squadra. Neymar? La sua convocazione dipende da lui»
L’analisi del tecnico: "Per vincere qui bisogna correre per tutta la gara, non solo per trenta minuti». Caja: "Sconfitta nata a rimbalzo. Ripartiamo dagli aspetti positivi»Fallisce il match-point, sfuma l’accesso alle semifinali con percorso netto, ma domani è già di nuovo tempo di calcare il parquet del Pala Del Mauro.
Temi più discussi: Ancelotti: Il Brasile mi ha conquistato. Neymar al Mondiale? Dipende solo da lui, ma...; Mondiali: Ancelotti, 'talento e voglia di vincere, Brasile farà grande torneo'; Ancelotti: Per vincere il Mondiale dobbiamo essere squadra. Neymar? La convocazione dipende da lui; Ancelotti carica il Brasile: Faremo un grande Mondiale. Poi su Neymar...
TREVISANI ATTACCA FRONTALMENTE ANCELOTTI! E STRONCA ALLEGRI O CONTE IN NAZIONALE Non ho capito il senso del discorso di Ancelotti. Non riusciamo mai a uscire da questa mentalità e Ancelotti ci ha messo il carico, dicendo che dobbiam facebook
Ancelotti: «Vincere i Mondiali con il Brasile non è un'ossessione, è una passione. Neymar? Dipende solo da lui»Carlo Ancelotti parla di Neymar («la convocazione dipende solo da lui»), Thiago Silva («nei nostri radar») e Vinicius («dobbiamo alleggerirlo»): il c.t. del Brasile si prepara ai Mondiali puntando sul ... corriere.it
Brasile, Ancelotti: «Non sono ossessionato dalla vittoria. Convocare Neymar? Dipende da lui»«Non sono ossessionato dalla vittoria». Sono le parole di Carlo Ancelotti nell’intervista rilasciata, a meno di un mese ... msn.com