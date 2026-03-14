F1 Oscar Piastri | Siamo ancora indietro sotto tutti gli aspetti

Le qualifiche del Gran Premio della Cina 2026 si sono concluse con la pole position di Andrea Kimi Antonelli. La sessione ha visto Oscar Piastri commentare che il team è ancora indietro sotto tutti gli aspetti. La gara sarà il secondo appuntamento del Campionato mondiale di Formula 1. La griglia di partenza si è formata sulla base di questi risultati.

Si sono concluse con la pole position di Andrea Kimi Antonelli le qualifiche del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Shangai il bolognese ha firmato il miglior crono in 1:32.064, aggiudicandosi la prima partenza al palo della sua carriera. Il classe 2006 diventa così il pilota più giovane di sempre ad ottenere una pole position. Dietro di lui l’altra Mercedes di George Russell, vittima di problemi non ancora accertati sulla sua monoposto. Ritardo di 222 millesimi per il britannico che ha comunque anticipato la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo a 351 millesimi. La Scuderia di Maranello si è mostrata molto competitiva ed ha completato la seconda fila con la quarta piazza di Charles Leclerc (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Siamo ancora indietro sotto tutti gli aspetti” Articoli correlati F1, Oscar Piastri: “Ho cominciato a capire com’è la nuova macchina, c’è ancora tanto da imparare”Il nuovo corso della Formula Uno si è aperto almeno in via ufficiosa con lo svolgimento dei test privati di Barcellona, in cui i team hanno potuto... F1, Oscar Piastri: “In Cina sarà diverso, possiamo avvicinarci alla Mercedes”La F1 non si ferma e dopo il debutto in Australia ora si sposta in Cina, per affrontare il secondo capitolo del Mondiale 2026. Oscar Piastri OUT Before Race Start! Tutto quello che riguarda Oscar Piastri Temi più discussi: F1 | GP Australia 2026, Qualifiche, Piastri: Siamo dove pensavamo di essere; Clamoroso Piastri, a muro nel giro di installazione!; F1, Oscar Piastri: C’era ottmismo dopo ieri, dobbiamo trovare più prestazione; Incubo Piastri, si schianta con la McLaren prima del via: cosa è successo. F1, Oscar Piastri: Siamo ancora indietro sotto tutti gli aspettiSi sono concluse con la pole position di Andrea Kimi Antonelli le qualifiche del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. Sul ... oasport.it Seguono le dichiarazioni di Oscar Piastri dopo le FP e la Sprint Qualifying del GP Cina 2026 di F1Oscar Piastri è abbastanza soddisfatto del suo quinto tempo nella Sprint Qualifying del GP di Cina 2026. Il pilota della McLaren si dice impressionato dal distacco della Mercedes, con la speranza di p ... p300.it Lando #Norris e Oscar #Piastri hanno mostrato delle performance decisamente migliori rispetto a quelle viste a Melbourne: la lotta con la Ferrari è più concreta che mai. Le parole del duo #McLaren #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com facebook RISULTATI FP1 1 George Russell 2 Kimi Antonelli 3 Lando Norris 4 Oscar Piastri 5 Charles Leclerc #F1 #ChineseGP x.com