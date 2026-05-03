Aree Dog abbandonate erba alta e recinzioni divelte | Totale assenza di manutenzione

Nella zona di via Carlo Baffi, vicino a Parco San Felice a Foggia, si trovano alcune aree dedicate ai cani lasciate in condizioni di abbandono. Le zone risultano caratterizzate da erba molto alta e recinzioni danneggiate o divelte. La mancanza di interventi di manutenzione ha portato a uno stato di degrado evidente, che interessa le aree destinate ai cani nella zona.

Erba alta e staccionata divelta: si presenta così la Dog Area di via Carlo Baffi, nelle vicinanze di Parco San Felice a Foggia. È il simbolo dell’incuria e dello stato di abbandono delle aree dog presenti in città, secondo il segretario cittadino di Forza Italia e consigliere comunale, Pasquale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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