Sondrio il chiosco del Parco Bartesaghi ha un nuovo gestore
A Sondrio, il chiosco situato nel Parco Bartesaghi ha un nuovo gestore. La gestione del punto ristoro all’interno del parco Adda-Mallero sarà affidata a Flavio Gentile, imprenditore già noto in città. Gentile è titolare di Coco Torrefazione, un locale storico di via Maurizio Quadrio, e del ristorante La Corte. La rinnovata gestione del chiosco è stata annunciata ufficialmente nelle scorse settimane.
Il chiosco del Parco Bartesaghi riparte da un volto già molto conosciuto in città. A gestire il punto ristoro del parco Adda-Mallero "Renato Bartesaghi" sarà infatti Flavio Gentile, imprenditore titolare di Coco Torrefazione, lo storico locale di via Maurizio Quadrio, e del ristorante "La Corte.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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