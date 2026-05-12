Sondrio il chiosco del Parco Bartesaghi ha un nuovo gestore

A Sondrio, il chiosco situato nel Parco Bartesaghi ha un nuovo gestore. La gestione del punto ristoro all’interno del parco Adda-Mallero sarà affidata a Flavio Gentile, imprenditore già noto in città. Gentile è titolare di Coco Torrefazione, un locale storico di via Maurizio Quadrio, e del ristorante La Corte. La rinnovata gestione del chiosco è stata annunciata ufficialmente nelle scorse settimane.

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