Cinema estivo Bando per il gestore della nuova rassegna
A Sassuolo è stato pubblicato un bando per selezionare il gestore della prossima rassegna di cinema estivo. L’evento, ormai consolidato, prevede spettacoli all’aperto e si svolge durante le serate estive nella città. La nuova edizione si svolgerà nel sito tradizionale, con l’obiettivo di offrire intrattenimento cinematografico alla comunità locale. La selezione del gestore avverrà attraverso il procedimento previsto dal bando pubblico.
Sassuolo si prepara a riaccendere i riflettori sul grande schermo del cinema all’aperto, appuntamento ormai classico dell’estate sassolese. Bando del Comune per la gestione della rassegna cinematografica, in programma da giugno a settembre. Anche l’edizione 2026 di ‘Cinema sotto le stelle’ avrà il suo epicentro in piazzale Della Rosa, ma sulla scorta del successo dell’estate scorsa verranno anche confermate le proiezioni ‘speciali’ presso i parchi e le aree verdi cittadine. "Vogliamo proseguire nell’offerta cinematografica – spiega l’assessore alla Cultura Federico Ferrari - in tutti i quartieri cittadini con la collaborazione delle varie associazioni che operano sul territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Articoli correlati
Cinema estivo, pubblicato il bando per la gestione triennaleIl Comune pubblica un avviso pubblico per la selezione del progetto culturale che gestirà il Cinema Estivo per il triennio 2026–2029.
Cinema Estivo, pubblicato il bando per la gestione triennale 2026-2029Progetti entro il 13 aprile per la gestione dell’arena di piazza Panini con cinema di qualità e collaborazioni culturali Il Comune di Modena pubblica...
Contenuti utili per approfondire Cinema estivo
Temi più discussi: Cinema estivo, pubblicato il bando per la gestione triennale; Cinema estivo. Bando per il gestore della nuova rassegna; La giunta Masci approva le delibere per gli eventi estivi e gli appuntamenti culturali in città; La storia del cinema a Spotorno. Personaggi che non si dimenticano.
Cinema estivo. Bando per il gestore della nuova rassegnaSassuolo si prepara a riaccendere i riflettori sul grande schermo del cinema all’aperto, appuntamento ormai classico dell’estate sassolese. ilrestodelcarlino.it
Modena, Cinema Estivo: pubblicato il bando per la gestione triennale 2026-2029Il Comune di Modena pubblica un avviso pubblico per la selezione del progetto culturale che gestirà il Cinema Estivo per il triennio 2026–2029. L’iniziativa, promossa dal Settore Cultura, Promozione d ... sassuolo2000.it
Il Comune pubblica un avviso pubblico per la selezione del progetto culturale che gestirà il Cinema Estivo per il... - facebook.com facebook