Parco Falcone e Borsellino Lo sport fa rima con inclusione Tutti ai Giochi senza barriere

Domani mattina al Parco Falcone e Borsellino di Legnano si svolgerà l’evento “Tutti ai Giochi senza barriere”. La manifestazione, dedicata all’inclusione attraverso lo sport, prevede iniziative e attività rivolte a persone di tutte le età e abilità. Dalle 9 in poi, saranno presenti diverse postazioni e spazi dedicati, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e la socializzazione tra i partecipanti. L’evento mira a coinvolgere comunità e cittadini in un’occasione di condivisione e divertimento.

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Sport, colori e inclusione si danno appuntamento domani al Parco Falcone e Borsellino di Legnano, dove dalle 9.30 alle 12.30 andrà in scena la prima edizione dei “Giochi senza barriere”, l’iniziativa promossa dall’associazione Castoro Sport per celebrare lo sport come strumento di incontro e abbattimento di ogni forma di discriminazione. L’idea, come il titolo lascia intuire, si ispira ai celebri ”Giochi senza frontiere“, il format europeo che per anni ha animato le estati televisive degli italiani, la gara dove si incontravano le squadre provenienti dai diversi paesi europei. Legnano ne raccoglie ora lo spirito, declinandolo in chiave... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco Falcone e Borsellino. Lo sport fa rima con inclusione. Tutti ai Giochi senza barriere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’iniziativa di Città Metropolitana. Mettiamo il razzismo in fuorigioco. Lo sport fa rima con inclusioneGiornata contraddistinta da quattro pareggi per le rappresentative della Toscana nel Torneo delle Regioni in Puglia. Leggi anche: Atto vandalico al parco Falcone e Borsellino Dopo la morte del cane Rocco, l'Unità cinofila antiveleno passa al setaccio il parco Falcone Borsellino x.com San Giovanni Valdarno (AR), vandalizzato parco Falcone e BorsellinoLa condanna di Diop Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Accanirsi contro i simboli che una comunità ha voluto dedicare a due uomini che hanno sacrificato la propria vita per difendere ... expartibus.it Arezzo, distrutta la targa dedicata a Falcone e Borsellino: vandalismo nel parcoAREZZO – Atto vandalico nel parco pubblico dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a San Giovanni Valdarno. Ignoti hanno distrutto la targa commemorativa dedicata ai due magistrati uccisi dall ... livesicilia.it