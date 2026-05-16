Parco Falcone e Borsellino Lo sport fa rima con inclusione Tutti ai Giochi senza barriere
Domani mattina al Parco Falcone e Borsellino di Legnano si svolgerà l’evento “Tutti ai Giochi senza barriere”. La manifestazione, dedicata all’inclusione attraverso lo sport, prevede iniziative e attività rivolte a persone di tutte le età e abilità. Dalle 9 in poi, saranno presenti diverse postazioni e spazi dedicati, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e la socializzazione tra i partecipanti. L’evento mira a coinvolgere comunità e cittadini in un’occasione di condivisione e divertimento.
Sport, colori e inclusione si danno appuntamento domani al Parco Falcone e Borsellino di Legnano, dove dalle 9.30 alle 12.30 andrà in scena la prima edizione dei “Giochi senza barriere”, l’iniziativa promossa dall’associazione Castoro Sport per celebrare lo sport come strumento di incontro e abbattimento di ogni forma di discriminazione. L’idea, come il titolo lascia intuire, si ispira ai celebri ”Giochi senza frontiere“, il format europeo che per anni ha animato le estati televisive degli italiani, la gara dove si incontravano le squadre provenienti dai diversi paesi europei. Legnano ne raccoglie ora lo spirito, declinandolo in chiave... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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