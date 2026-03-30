Nella giornata del Torneo delle Regioni in Puglia, le rappresentative toscane hanno concluso con quattro pareggi. Contestualmente, un'iniziativa della Città Metropolitana ha promosso il messaggio di mettere il razzismo in secondo piano, sottolineando come lo sport possa favorire l’inclusione. L’evento si è svolto in un clima di rispetto e collaborazione tra le squadre partecipanti.

Giornata contraddistinta da quattro pareggi per le rappresentative della Toscana nel Torneo delle Regioni in Puglia. A reti inviolate la rappresentativa femminile che pareggia 0-0 contro la Calabria, dopo la vittoria nella prima giornata. Emozioni e bel gioco per gli Juniores toscani che pareggiano 2-2 contro la Calabria ed è il secondo pari consecutivo (dopo lo 0-0 contro il Piemonte) per mister Massai. Gli Allievi Under 17 dividono la posta in palio per 1-1 contro la Calabria ed è un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Toscana per le molte occasioni non concretizzate specialmente nel secondo tempo. Altra parità per 1-1 nei Giovanissimi Under 15 tra Toscana e Calabria, con botta e risposta fra Lattanzi e Guerrisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’iniziativa di Città Metropolitana. Mettiamo il razzismo in fuorigioco. Lo sport fa rima con inclusione

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