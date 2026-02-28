L' abbazia di Praglia e il parco dei Colli Euganei

Un'escursione proposta da Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, invita a scoprire l'abbazia di Praglia e il parco dei Colli Euganei, il primo parco regionale del Veneto. L'itinerario attraversa paesaggi naturali, siti storici e opere d’arte, offrendo un’esperienza che unisce elementi culturali e ambientali in un unico percorso. La proposta si rivolge a chi desidera immergersi nella natura e nella storia della zona.

Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, propongono un'escursione che coniuga natura, storia, arte e cultura, all'interno del primo parco regionale del Veneto. Nella prima parte dell'uscita, ci immergeremo nei boschi degli Euganei, salendo lungo le pendici di Monte delle Are e di.