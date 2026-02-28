L' abbazia di Praglia e il parco dei Colli Euganei

Da padovaoggi.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'escursione proposta da Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, invita a scoprire l'abbazia di Praglia e il parco dei Colli Euganei, il primo parco regionale del Veneto. L'itinerario attraversa paesaggi naturali, siti storici e opere d’arte, offrendo un’esperienza che unisce elementi culturali e ambientali in un unico percorso. La proposta si rivolge a chi desidera immergersi nella natura e nella storia della zona.

Viandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, propongono un'escursione che coniuga natura, storia, arte e cultura, all'interno del primo parco regionale del Veneto. Nella prima parte dell'uscita, ci immergeremo nei boschi degli Euganei, salendo lungo le pendici di Monte delle Are e di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Visita all'Abbazia di Praglia: una storia millenaria

Leggi anche: Alla scoperta dell'Abbazia di Praglia: una storia millenaria

Approfondimenti e contenuti su Colli Euganei.

Temi più discussi: Il coraggio della pace spetta anche a noi: fiaccolata all’abbazia di Praglia; Abbazia di Praglia: lectio divina ogni sabato sul battesimo; Parco dei Colli Euganei: un gioiello verde a pochi chilometri da Padova; Fiaccolata per la pace: martedì 24 da Bresseo-Feriole a Praglia.

«Il coraggio della pace spetta anche a noi»: fiaccolata all’abbazia di PragliaSono state le campane dell’abbazia di Praglia ad accogliere i due gruppi di costruttori di pace partiti dalle chiese di Feriole e di Bresseo per la fiaccolata proposta dalle Acli insieme alla comuni ... difesapopolo.it

Abbazia di Praglia, 2 milioni di euro per restaurare la scalinata e la chiesa dell'AssuntaTEOLO (PADOVA) - Due milioni di euro per restaurare alcune parti dell'abbazia di Praglia, uno dei più simbolici edifici religiosi del Padovano, monastero benedettino risalente all'XI secolo ... ilgazzettino.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.