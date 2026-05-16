In città si discute di parcheggi e delle strisce gialle, con diverse opinioni che si fanno largo tra i cittadini. Un rappresentante del municipio ha dichiarato che gli stalli riservati ai residenti rimarranno invariati e che l’obiettivo è trovare un equilibrio che tenga conto delle esigenze di tutti. Attualmente si stanno diffondendo alcune voci che generano confusione e preoccupazioni tra gli abitanti, ma le autorità si impegnano a chiarire la situazione per evitare fraintendimenti.

Tempo di lettura: 3 minuti “Sul tema dei parcheggi e delle strisce gialle serve chiarezza, perché in queste ore si stanno creando allarmismi che non aiutano nessuno. Nessuno vuole togliere ai residenti il diritto di parcheggiare nel centro storico. Le strisce gialle dedicate ai residenti restano un punto fermo e nessuna scelta sarà fatta senza valutare attentamente le esigenze reali di ogni quartiere”, lo scrive l ‘assessore ai Parcheggi Attilio Cappa. “Per questo stiamo seguendo passo dopo passo ogni intervento, mettendoci la faccia ogni giorno, rispondendo ai cittadini sui social, per strada, nei quartieri e nelle sedi istituzionali. Perché i parcheggi sono una cosa seria, incidono sulla vita quotidiana delle persone e i cittadini meritano rispetto, ascolto e risposte concrete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parcheggi e strisce gialle, Cappa: “Stalli per residenti restano punto fermo, puntiamo a equilibrio serio”

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