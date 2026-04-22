Piazza De Orchi nuovi stalli per moto al posto dei parcheggi residenti

A Como, in piazza De Orchi, sono stati creati nuovi spazi dedicati alle moto, sostituendo alcuni parcheggi gialli riservati ai residenti. La modifica riguarda l’assegnazione di posti di sosta per le motociclette, che ora occupano le aree precedentemente destinate alle vetture. La riorganizzazione interessa una zona frequentata e centrale, dove si sono verificati cambiamenti nelle modalità di sosta.

Cambia la sosta in piazza De Orchi, a Como, dove sono stati realizzati nuovi posti riservati alle moto al posto di alcuni stalli gialli destinati ai residenti. I nuovi posti sono disponibili da ieri 21 aprile.L’intervento ha comportato la riorganizzazione degli spazi di parcheggio, con la.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Como, piazza Vittoria cambia volto: via i parcheggi auto, arrivano solo stalli moto e stop al transito Lavori Brt in piazza Massari, spostati gli stalli dei taxi: 7 parcheggi accanto al teatro Piccinnill provvedimento consentirà di recuperare le aree di sosta momentaneamente indisponibili, in una zona dove sono in corso i lavori per la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Piazza De Orchi, nuovi stalli per moto al posto dei parcheggi residenti; Orchi in pensione: il carcere si apre per due anziani condannati per prostituzione minorile; Violenta bimba adescata su TikTok. Stefani: Vietare social fino a 14 anni può salvare da orchi; Orc Incremental: annunciato autobattler/RPG con eserciti di orchi. Catania scende in piazza per la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza: corteo, interventi e appello per pace e diritti. https://www.freepressonline.it/2026/04/20/catania-in-piazza-per-la-nuova-flotilla/ #Catania #Gaza #Flotilla #Palestina #Pace - facebook.com facebook