Strisce gialle con la scritta Blindati i posti dei residenti Primi parcheggi già dipinti | Poi seimila stalli riservati

Nel centro storico sono stati dipinti i primi parcheggi con strisce gialle e la scritta, mentre i posti riservati ai residenti sono stati blindati. Sono stati delimitati circa seimila stalli riservati, con l’obiettivo di regolamentare la sosta, che in estate spesso diventa caotica. La misura mira a contenere il caos legato alla mancanza di regole chiare, soprattutto durante i mesi più caldi.

Un argine all’anarchia della sosta nel centro storico che, specie con l’arrivo dei mesi più caldi, raggiunge vette da nevrosi. E una risposta, soprattutto, alle proteste – cicliche – dei residenti che lamentano una sorta di ’aggressione’ incontrollata di motori negli stalli che spetterebbero loro. Palazzo Vecchio si arma così di vernice gialla e pennello e verga dentro il rettangolo dei posteggi la scritta ’residenti’. Gli stalli tinteggiati, fanno sapere dal Comune, sono già alcune centinaia, dai lungarni al centro storico, e l’obiettivo è quello di arrivare a seimila si presume entro l’autunno prossimo. "Stiamo procedendo al ritmo di due o...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strisce gialle con la scritta. Blindati i posti dei residenti. Primi parcheggi già dipinti: "Poi seimila stalli riservati" Notizie correlate Leggi anche: Arriva il regolamento per gli stalli rosa a Chieti: posti riservati a donne in gravidanza e genitori con bimbi piccoli Piazza De Orchi, nuovi stalli per moto al posto dei parcheggi residentiCambia la sosta in piazza De Orchi, a Como, dove sono stati realizzati nuovi posti riservati alle moto al posto di alcuni stalli gialli destinati ai... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Strisce gialle con la scritta. Blindati i posti dei residenti. Primi parcheggi già dipinti: Poi seimila stalli riservati; Martina Franca: ipotesi di limitazioni alle strisce gialle per i residenti, che non ci stanno; Parcheggi flop in via Roma , stop alla sperimentazione. Grottammare, il sindaco Rocchi elimina i posti auto delle polemiche; Ecco la nuova Opel Corsa GSE, anteprima della sportiva elettrica camuffata anni Ottanta. Città Alta, Bergamo Parcheggi vuole gli incassi delle strisce gialle. Penali e altri punti caldi della trattativa che vale milioni con il ComuneSe ne parla da mesi. Ora c’è una delibera di giunta a «sancire» lo sconto sull’abbonamento annuale al parcheggio di via Fara per i residenti di Città Alta e i titolari di attività commerciali. «Non ... bergamo.corriere.it Vomero, garage occupano strisce blu con auto dei clienti per costringere al parcheggio a 10 euro l’oraDue autorimesse in via Doria e via Pascariello, vicino piazza degli Artisti, occupavano la mattina le strisce blu con le auto dei clienti abbonati, per non far trovare posto e costringere gli ... fanpage.it Nuovo articolo! Ombrello in 3 varianti di colore: • bianco con strisce gialle • rosso mattone • verde salvia Un complemento d’arredo che unisce funzionalità ed eleganza Ti aspettiamo nelle nostre 2 sedi! Cagliari | Viale Monastir 123 Olbia | Z.I. Via S - facebook.com facebook