Paolo Sorrentino firmerà il documentario su Carlo Ancelotti | il ritratto intimo del Re della Champions

Un documentario dedicato a Carlo Ancelotti sarà realizzato con la regia di Paolo Sorrentino. Il progetto mira a offrire un ritratto intimo dell’allenatore, noto per i suoi successi in campo europeo. La collaborazione tra il regista e il soggetto si inserisce in un contesto in cui il calcio e il cinema si incontrano per raccontare una figura di rilievo nel panorama sportivo italiano. Il film si propone come una testimonianza delle tappe più significative della carriera di Ancelotti.

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Due eccellenze italiane uniscono le forze per quello che si preannuncia come uno dei progetti cinematografici e sportivi più affascinanti dell’anno. Come confermato in esclusiva da Deadline, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino sta sviluppando un documentario intimo dedicato a Carlo Ancelotti. La pellicola racconterà i cinquant’anni di carriera del leggendario allenatore, culminando con la grande avventura dei Mondiali 2026 di questa estate alla guida della nazionale del Brasile. Per Paolo Sorrentino si tratta del primo documentario in trent’anni di straordinaria carriera cinematografica. La notizia, che circolava da settimane sotto forma di indiscrezione sui blog sportivi italiani, trova finalmente l’ufficialità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Paolo Sorrentino firmerà il documentario su Carlo Ancelotti: il ritratto intimo del Re della Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Paolo Sorrentino sta pensando a un film sulla vita di Ancelotti Leggi anche: Jeff Buckley torna al cinema: il ritratto intimo di un mito Un presidente, tre dilemmi e nessuna risposta facile: La grazia di Paolo Sorrentino è ora su NetflixIl settimo film insieme del regista premo Oscar e Toni Servillo, Coppa Volpi a Venezia 2025, sbarca sulla piattaforma dopo il trionfo nelle sale italiane ... msn.com La grazia, trama e cast del film di Paolo Sorrentino che arriva da oggi su NetflixLeggi su Sky TG24 l'articolo La grazia, trama e cast del film di Paolo Sorrentino che arriva da oggi su Netflix ... tg24.sky.it