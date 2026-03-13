Jeff Buckley torna al cinema | il ritratto intimo di un mito

Un nuovo documentario intimo racconta la vita di Jeff Buckley, rivisitando la storia del musicista scomparso prematuramente. Il film, intitolato It’s Never Over: Jeff Buckley, è stato diretto da Amy Berg e prodotto con la collaborazione di Brad Pitt. La pellicola offre una panoramica sulla figura di Buckley, attraverso immagini e testimonianze che ne ricostruiscono il percorso artistico.

Cosa: Il documentario evento It's Never Over: Jeff Buckley, diretto da Amy Berg e co-prodotto da Brad Pitt. Dove e Quando: Nelle sale cinematografiche italiane, con una programmazione speciale il 16, 17 e 18 marzo. Perché: Un'occasione unica per scoprire materiali inediti, messaggi vocali mai ascoltati e la genesi del capolavoro Grace a sessant'anni dalla nascita dell'artista. A sessant'anni dalla sua nascita, la figura di Jeff Buckley continua a esercitare un fascino magnetico, capace di attraversare le generazioni e di rinnovarsi costantemente nel panorama culturale globale.

