paolo sorrentino sta pensando a un film sulla vita di ancelotti

Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza, il regista italiano Paolo Sorrentino sta prendendo in considerazione l’idea di realizzare un film sulla vita di Ancelotti. Attualmente, si sta formando un gruppo di investitori che sta valutando la fattibilità del progetto. Non ci sono ancora dettagli ufficiali riguardo alla produzione o ai tempi di realizzazione. La proposta è ancora in fase preliminare e non sono stati annunciati ulteriori sviluppi.

. A scriverlo è CalcioeFinanza. Il regista avrebbe avuto l’idea e adesso c’è un pool di investitori che ne starebbe valutando la fattibilità. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve. Per CalcioeFinanza si tratta di una iniziativa che potrebbe avere un successo eclatante nel caso in cui coincidesse con la vittoria del Brasile allenato da Ancelotti ai prossimi Mondiali negli Usa, che permetterebbe alla Seleçao di conquistare la tanto agognata Exa, la sesta vittoria della Coppa del Mondo. Paolo Sorrentino, è noto, è un grande appassionato di calcio. Il suo primo film, “L’uomo in più” (che risale al 2001) era ispirato alla vita di Agostino Di Bartolomei, almeno nella parte relativa al calcio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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