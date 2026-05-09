Durante un’intervista a Verissimo, Paola Turci ha dichiarato di non aver più provato sentimenti d’amore per Francesca Pascale e ha affermato di ritenere di non aver dovuto sposarsi. La relazione tra le due si è conclusa da tempo, ma entrambe continuano a parlare l’una dell’altra, anche se non sono più in contatto diretto. Le dichiarazioni di Turci sono state riferite senza ulteriori dettagli sul passato sentimentale.

La storia tra Francesca Pascale e Paola Turci si è conclusa ormai da tempo, ma così non sembra. Le due ex, pur non parlandosi più, continuano a parlare l’una dell’altra. Lo fanno a distanza, tramite interviste e dichiarazioni ufficiali. Ciò che dicono non è mai carino. Quello che sembrava un grande amore si è trasformato in una valanga di rancore, risentimento e reciproche recriminazioni. L’ultimo episodio di questa ben poco avvincente trama si è svolto nel corso della puntata di Verissimo di sabato 9 maggio 2026. Paola Turci rinnega tutto: “Potevo evitare di sposarmi”. A Verissimo, lo sanno tutti, si parla spesso e volentieri d’amore. E, nella puntata di sabato 9 maggio, Silvia Toffanin non poteva di certo esimersi dall’argomento di fronte a una delle sue ospiti più attese, la cantautrice Paola Turci.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paola Turci, a Verissimo rinnega l’amore per Francesca Pascale: “Non avrei dovuto sposarmi”

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