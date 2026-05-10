Verissimo Paola Turci parla dell’ex Francesca Pascale | Ecco perché è finita

Da tivvusia.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Paola Turci, che ha parlato della sua ex, Francesca Pascale. La cantante ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine della relazione, offrendo dettagli sulla fine del rapporto. L’intervista si è concentrata su aspetti personali e sui motivi delle scelte compiute, senza entrare in approfondimenti giudiziari o su altre persone.

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Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato Paola Turci, protagonista di un’intervista intensa e molto personale. La cantante ha approfittato dell’occasione per presentare per la prima volta il suo nuovo singolo “Vita mia”, in uscita il 15 maggio, ma il momento più discusso è arrivato quando la conduttrice ha affrontato il tema della fine del suo matrimonio con Francesca Pascale. “Un amore tossico”: la confessione della cantante. Con grande schiettezza, Paola Turci ha definito quella relazione un’esperienza complessa e dolorosa, descrivendola come un amore “tossico”. La cantante ha spiegato che tra lei e l’ex compagna non c’era una reale comprensione reciproca e che, col tempo, ha preso consapevolezza di una profonda diversità di vedute e di carattere.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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