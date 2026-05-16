Paola Turci sulla rottura con Pascale | Dopo due giorni ero felice I soldi di Berlusconi? Sempre stata autonoma

Paola Turci ha commentato la fine del suo matrimonio con Francesca Pascale, affermando di essere stata felice subito dopo la separazione. In un'intervista, ha precisato di essere sempre stata autonoma finanziariamente e di aver vissuto del proprio lavoro, respingendo le accuse dell'ex moglie riguardo al suo rapporto con Berlusconi e alle finanze personali. La cantante ha inoltre sottolineato di aver sempre mantenuto un'indipendenza economica, senza fare riferimenti a dettagli specifici sulla fine della relazione.

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