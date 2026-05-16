Paola Turci sulla rottura con Pascale | Dopo due giorni ero felice I soldi di Berlusconi? Sempre stata autonoma
Paola Turci ha commentato la fine del suo matrimonio con Francesca Pascale, affermando di essere stata felice subito dopo la separazione. In un'intervista, ha precisato di essere sempre stata autonoma finanziariamente e di aver vissuto del proprio lavoro, respingendo le accuse dell'ex moglie riguardo al suo rapporto con Berlusconi e alle finanze personali. La cantante ha inoltre sottolineato di aver sempre mantenuto un'indipendenza economica, senza fare riferimenti a dettagli specifici sulla fine della relazione.
Paola Turci torna a parlare della fine del matrimonio con Francesca Pascale e replica all'ex moglie, che l'aveva accusata di "disprezzare Silvio Berlusconi, ma non le sue finanze": "Ho sempre vissuto delle mie forze e del mio lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Relazione tossica Paola Turci indignata per i commenti di Francesca Pascale
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