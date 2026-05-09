Paola Turci su Francesca Pascale | Potevo evitare di sposarmi l'ho fatto per lei Era un amore tossico

Paola Turci ha risposto a un’intervista trasmessa nello studio di Verissimo alle affermazioni fatte mesi fa dall’ex moglie, Francesca Pascale, che aveva definito il loro rapporto “tossico”. La cantante ha dichiarato di aver scelto di sposarsi per la donna e ha affermato di aver potuto evitarlo. La discussione tra le due si è concentrata sulla natura della loro relazione passata.

Paola Turci risponde all'ex moglie Francesca Pascale nello studio di Verissimo, che mesi fa aveva definito "tossico" il loro rapporto. Le parole della cantante: "Non ci comprendevamo, eravamo troppo diverse".🔗 Leggi su Fanpage.it

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