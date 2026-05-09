Paola Turci | Potevo evitare di sposare Francesca Pascale era un amore tossico Ha ragione
Paola Turci ha annunciato di aver deciso di interrompere il matrimonio con Francesca Pascale. Ha spiegato che si trattava di un amore tossico e che avrebbe potuto evitare di sposarla. La cantante ha confermato di aver preso questa decisione e ha commentato che Francesca Pascale aveva ragione. La notizia della separazione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli.
Paola Turci ha deciso di rompere il silenzio sulla fine del matrimonio con Francesca Pascale. La cantautrice, ospite a Verissimo, ha parlato per la prima volta apertamente della relazione con l’ex moglie, a cui è stata unita civilmente dal 2022 al 2024, confermando quanto dichiarato da Pascale stessa nei mesi scorsi. “Potevo anche evitare di sposarmi” – ha detto con un sorriso amaro – “L’ho fatto per amore, ma poi non è andata, va bene così”, ha confidato Paola Turci a Silvia Toffanin. Per la cantautrice, 61 anni, si trattava del secondo matrimonio, dopo quello con Andrea Amato, giornalista di R101, durato dal 2010 al 2012. La dichiarazione più significativa riguarda però la definizione di amore tossico che Francesca Pascale aveva utilizzato in un’intervista al Corriere della Sera per descrivere la loro relazione.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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Paola Turci e Francesca Pascale, la cantante: “È stata una relazione tossica” x.com
Leggo. . Paola Turci riparte da Vita Mia. Un brano che per lei è molto più di una canzone: «È un inno a una vita ritrovata», racconta. Ritrovata soprattutto nella scrittura, nella composizione e nella musica in generale. Per un lungo periodo, infatti, l’artista si era f facebook