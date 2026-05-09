Paola Turci | Potevo evitare di sposare Francesca Pascale era un amore tossico Ha ragione

Paola Turci ha annunciato di aver deciso di interrompere il matrimonio con Francesca Pascale. Ha spiegato che si trattava di un amore tossico e che avrebbe potuto evitare di sposarla. La cantante ha confermato di aver preso questa decisione e ha commentato che Francesca Pascale aveva ragione. La notizia della separazione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli.

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