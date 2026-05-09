“È stata una relazione tossica, non ero pronta dopo Berlusconi, era un chiodo schiaccia chiodo”: questa la lapidaria dichiarazione con cui Francesca Pascale aveva definito la storia ormai finita con l’ex moglie Paola Turci, nella sua intervista al Corriere della Sera. “Ma mi prendo la mia responsabilità”, aveva poi aggiunto la ex compagna della cantante: “Di quella storia mi ha fatto soffrire l’ipocrisia: stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro”. Stando a quanto raccontato poi da Dandolo, Paola Turci sarebbe andata “su tutte le furie” con Francesca Pascale per la definizione del loro come un “rapporto tossico”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché è finita tra Paola Turci e l’ex moglie Francesca Pascale? Le parole al veleno e le accuse “Disprezzava Berlusconi ma non il suo denaro”

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