Oggi si conclude la carriera di un brigadiere capo con 41 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri. Originario della Toscana, ha dedicato tutta la vita professionale a questa forza di polizia, arrivando al pensionamento dopo un lungo percorso di servizio. La cerimonia di congedo si è svolta a Ponsacco, coinvolgendo colleghi e autorità locali in un momento di riconoscimento per l’impegno profuso nel corso degli anni.

Ponsacco (Pisa), 25 aprile 2026 – Si congeda oggi il brigadiere capo qualifica speciale Antonino Settimo Celestino, dopo 41 anni di servizio attivo nell’ Arma dei Carabinieri. Originario della Sicilia, il brigadiere Celestino ha intrapreso il suo percorso nel febbraio del 1985 alla Scuola Allievi Carabinieri di Chieti, dando inizio a una vita professionale che lo ha visto prima impegnato a Sciacca, in provincia di Agrigento, per poi trovare nella Toscana la sua seconda casa. Il suo percorso professionale è un viaggio attraverso il territorio, che lo ha visto operare prima alla Stazione di Riparbella e successivamente in quella di San Giovanni alla Vena, fino all'approdo al Nucleo Operativo di Pisa nel 1989.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una vita per l’Arma. Si congeda il brigadiere capo Celestino, 40 anni di servizio in Toscana

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